Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis aldı. Peki Armand Duplantis kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ARMAND DUPLANTİS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Armand "Mondo" Duplantis 10 Kasım 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerika doğumlu İsveçli sırıkla atlamacı ve 6.18 metrelik derecesiyle sırıkla atlama dünya rekorunun sahibi.

15 yaş grubunda 2015 Dünya Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Duplantis, birçok yaş grubunda dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 6,05 metrelik yükseliği atlayarak 20 yaş altı sırıkla atlama dünya rekorunu kırmış ve 2019 Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.

Dünya Atletizm Birliği'nden 5 Aaralık 2020 Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, 2020'nin en iyi atletleri, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sanal olarak düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu.

Salonda yaptığı 6,17 ve 6,18 metrelik derecelerle sırıkla atlama dünya rekorunu bir hafta içinde iki kez kıran, 6,15 metreyle de açık havada tarihin en iyi derecesine imza atan Duplantis, Yılın En İyi Erkek Atleti seçildi. 21 yaşındaki Duplantis, ödülü kazanan en genç sporcu olarak kayıtlara geçti.

Yılın En İyi Kadın Atleti Ödülü'ne ise 15,43 metreyle 3 adım atlama dünya salon rekorunu kıran Rojas layık görüldü.