Arnar Breki Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Breki Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnar Breki Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnar Breki Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnar Breki Gunnarsson 23 Mayıs 2002 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnar Breki Gunnarsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forum Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Arnar Breki Gunnarsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnar Breki Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnar Breki Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnar Breki Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnar Breki Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2020 yılında Framherjar

18 Şubat 2021 yılında ÍBV

22 Nisan 2021 yılında Framherjar

16 Ekim 2021 yılında ÍBV

Arnar Breki Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnar Breki Gunnarsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Arnar Breki Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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