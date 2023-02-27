Arnas Mardosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnas Mardosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnas Mardosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnas Mardosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnas Mardosa 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnas Mardosa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Arnas Mardosa'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arnas Mardosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnas Mardosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Vidzgiris
1 Ocak 2021 yılında DFK Dainava B
Arnas Mardosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnas Mardosa şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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