Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Fatsa Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Fatsa Belediyespor ile 08.04.2021 13:30'da karşılaştı. Bolluca - İstanbul - Arnavutköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Fatsa Belediyespor
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STADYUM BİLGİSİ
Bolluca - İstanbul - Arnavutköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 13:30
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri
Taner Tuncer(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Nezihi Aytar(2. Yardımcı Hakem), Fırat Kaçmaz(dördüncü Hakem)
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 26. Erkan Şentürk, 23. Murat Torun, 61. Mert Caymaz, 70. Onur Ural, 73. Aykut Sarıdoğan, 53. İlyas Sarı, 90. Okan Duran
Yedekler
1. Mehmet Bayram, 5. Utku Burak Kunduzcu, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 17. Ozan Karabacak, 77. Osman Bayrak, 55. Mertkan Cengiz
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Muhammed Raşit Şahingöz 77.dk, Onur Ural 82.dk, Murat Torun 62.dk, Erkan Şentürk 62.dk
Oyuna Girenler
Osman Bayrak 77.dk, Mertkan Cengiz 82.dk, Ozan Karabacak 62.dk, Ferhat Uysal 62.dk
Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 47. Muhammed Burak Çelik, 71. Mehmet Fatih Bayat, 18. Ahmet Karaman, 23. Emre Usta, 14. Doğukan Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala
Yedekler
75. Kadir Balcı, 4. Enver Yıldız, 52. Mertcan Yener, 8. Onur Hafızoğlu, 72. Sebahattin Muslu, 17. Fatih Arat, 33. Burak Topduman
Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl
Goller
Doğukan Bulut,40.dk (h), Emre Usta,60.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Karaman 31.dk, Sarı Kart Gökhan Açıkgöz 21.dk, Sarı Kart Muhammed Burak Çelik 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Karaman 63.dk, Muhammed Burak Çelik 87.dk, Mehmet Fatih Bayat 83.dk
Oyuna Girenler
Enver Yıldız 63.dk, Onur Hafızoğlu 87.dk, Fatih Arat 83.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak:Türkiye Futbol Federasyonu