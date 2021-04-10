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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Fatsa Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Fatsa Belediyespor ile 08.04.2021 13:30'da karşılaştı. Bolluca - İstanbul - Arnavutköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Fatsa Belediyespor 

 

Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bolluca - İstanbul - Arnavutköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 13:30

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri 
Taner Tuncer(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Nezihi Aytar(2. Yardımcı Hakem), Fırat Kaçmaz(dördüncü Hakem)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 26. Erkan Şentürk, 23. Murat Torun, 61. Mert Caymaz, 70. Onur Ural, 73. Aykut Sarıdoğan, 53. İlyas Sarı, 90. Okan Duran

Yedekler
1. Mehmet Bayram, 5. Utku Burak Kunduzcu, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 17. Ozan Karabacak, 77. Osman Bayrak, 55. Mertkan Cengiz

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Muhammed Raşit Şahingöz 77.dk, Onur Ural 82.dk, Murat Torun 62.dk, Erkan Şentürk 62.dk

Oyuna Girenler
Osman Bayrak 77.dk, Mertkan Cengiz 82.dk, Ozan Karabacak 62.dk, Ferhat Uysal 62.dk

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 47. Muhammed Burak Çelik, 71. Mehmet Fatih Bayat, 18. Ahmet Karaman, 23. Emre Usta, 14. Doğukan Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala

Yedekler
75. Kadir Balcı, 4. Enver Yıldız, 52. Mertcan Yener, 8. Onur Hafızoğlu, 72. Sebahattin Muslu, 17. Fatih Arat, 33. Burak Topduman

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
Doğukan Bulut,40.dk (h), Emre Usta,60.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Karaman 31.dk, Sarı Kart Gökhan Açıkgöz 21.dk, Sarı Kart Muhammed Burak Çelik 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Karaman 63.dk, Muhammed Burak Çelik 87.dk, Mehmet Fatih Bayat 83.dk

Oyuna Girenler
Enver Yıldız 63.dk, Onur Hafızoğlu 87.dk, Fatih Arat 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak:Türkiye Futbol Federasyonu 

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