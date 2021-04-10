Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Fatsa Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Fatsa Belediyespor ile 08.04.2021 13:30'da karşılaştı. Bolluca - İstanbul - Arnavutköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Fatsa Belediyespor maçı skoru ne oldu? Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Fatsa Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bolluca - İstanbul - Arnavutköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 13:30



Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri

Taner Tuncer(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Nezihi Aytar(2. Yardımcı Hakem), Fırat Kaçmaz(dördüncü Hakem)

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 26. Erkan Şentürk, 23. Murat Torun, 61. Mert Caymaz, 70. Onur Ural, 73. Aykut Sarıdoğan, 53. İlyas Sarı, 90. Okan Duran



Yedekler

1. Mehmet Bayram, 5. Utku Burak Kunduzcu, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 17. Ozan Karabacak, 77. Osman Bayrak, 55. Mertkan Cengiz



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Muhammed Raşit Şahingöz 77.dk, Onur Ural 82.dk, Murat Torun 62.dk, Erkan Şentürk 62.dk



Oyuna Girenler

Osman Bayrak 77.dk, Mertkan Cengiz 82.dk, Ozan Karabacak 62.dk, Ferhat Uysal 62.dk

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 47. Muhammed Burak Çelik, 71. Mehmet Fatih Bayat, 18. Ahmet Karaman, 23. Emre Usta, 14. Doğukan Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala



Yedekler

75. Kadir Balcı, 4. Enver Yıldız, 52. Mertcan Yener, 8. Onur Hafızoğlu, 72. Sebahattin Muslu, 17. Fatih Arat, 33. Burak Topduman



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

Doğukan Bulut,40.dk (h), Emre Usta,60.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Karaman 31.dk, Sarı Kart Gökhan Açıkgöz 21.dk, Sarı Kart Muhammed Burak Çelik 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Karaman 63.dk, Muhammed Burak Çelik 87.dk, Mehmet Fatih Bayat 83.dk



Oyuna Girenler

Enver Yıldız 63.dk, Onur Hafızoğlu 87.dk, Fatih Arat 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak:Türkiye Futbol Federasyonu