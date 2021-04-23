Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Antalya Kemerspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bolluca - İstanbul - Arnavutköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Antalya Kemerspor maçı skoru ne oldu?
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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bolluca - İstanbul - Arnavutköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri
Önder Turgay Demirdak(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Han(2. Yardımcı Hakem), Berkay Can Özçelik(dördüncü Hakem)
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
1. Mehmet Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 9. Umut Aydın, 10. İdris Güneş, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran
Yedekler
85. Amaç Ulaş Bayram, 23. Murat Torun, 26. Erkan Şentürk, 35. Kaan Bulut, 55. Mertkan Cengiz, 66. Yasin Başaytaç, 70. Onur Ural
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
Goller
İdris Güneş,8.dk (k), Ozan Karabacak,20.dk (f), Osman Bayrak,60.dk (h), Erkan Şentürk,90.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mert Caymaz 89.dk, Sarı Kart Ferhat Uysal 78.dk, Sarı Kart Ozan Karabacak 20.dk, Sarı Kart Umut Aydın 73.dk, Sarı Kart İdris Güneş 44.dk
Oyundan Çıkanlar
Ferhat Uysal 86.dk, Muhammed Raşit Şahingöz 86.dk, Ozan Karabacak 78.dk, İdris Güneş 64.dk
Oyuna Girenler
Erkan Şentürk 86.dk, Kaan Bulut 86.dk, Murat Torun 78.dk, Yasin Başaytaç 64.dk
Antalya Kemerspor İlk 11
1. Nihat Şahin, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 21. Umut Dilek, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 71. Yusuf Kerçin
Yedekler
99. Mehmet Mert İslah, 26. Akın Zeyrek, 33. Mustafa Göktuğ Aras, 44. Osman Can Çötür, 66. Sertan İrkilmez, 67. İbrahim Aksu, 81. İbrahim Kıraç Gündüz
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Nihat Şahin 74.dk, Çift Sarı Kart Umut Dilek 71.dk, Sarı Kart Uğur Okan Aslan 38.dk, Sarı Kart Cem Ünal 27.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Okan Aslan 90+4.dk, Seyit Mehmet Söğüt 90+4.dk, Mustafa Hakkı Peker 82.dk, Cem Ünal 68.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Kıraç Gündüz 90+4.dk, Akın Zeyrek 90+4.dk, Sertan İrkilmez 82.dk, İbrahim Aksu 68.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor