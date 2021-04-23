Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Antalya Kemerspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bolluca - İstanbul - Arnavutköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Antalya Kemerspor maçı skoru ne oldu? Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bolluca - İstanbul - Arnavutköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri

Önder Turgay Demirdak(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Han(2. Yardımcı Hakem), Berkay Can Özçelik(dördüncü Hakem)

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

1. Mehmet Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 9. Umut Aydın, 10. İdris Güneş, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran



Yedekler

85. Amaç Ulaş Bayram, 23. Murat Torun, 26. Erkan Şentürk, 35. Kaan Bulut, 55. Mertkan Cengiz, 66. Yasin Başaytaç, 70. Onur Ural



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar



Goller

İdris Güneş,8.dk (k), Ozan Karabacak,20.dk (f), Osman Bayrak,60.dk (h), Erkan Şentürk,90.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mert Caymaz 89.dk, Sarı Kart Ferhat Uysal 78.dk, Sarı Kart Ozan Karabacak 20.dk, Sarı Kart Umut Aydın 73.dk, Sarı Kart İdris Güneş 44.dk



Oyundan Çıkanlar

Ferhat Uysal 86.dk, Muhammed Raşit Şahingöz 86.dk, Ozan Karabacak 78.dk, İdris Güneş 64.dk



Oyuna Girenler

Erkan Şentürk 86.dk, Kaan Bulut 86.dk, Murat Torun 78.dk, Yasin Başaytaç 64.dk

Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

1. Nihat Şahin, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 21. Umut Dilek, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 71. Yusuf Kerçin



Yedekler

99. Mehmet Mert İslah, 26. Akın Zeyrek, 33. Mustafa Göktuğ Aras, 44. Osman Can Çötür, 66. Sertan İrkilmez, 67. İbrahim Aksu, 81. İbrahim Kıraç Gündüz



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Nihat Şahin 74.dk, Çift Sarı Kart Umut Dilek 71.dk, Sarı Kart Uğur Okan Aslan 38.dk, Sarı Kart Cem Ünal 27.dk



Oyundan Çıkanlar

Uğur Okan Aslan 90+4.dk, Seyit Mehmet Söğüt 90+4.dk, Mustafa Hakkı Peker 82.dk, Cem Ünal 68.dk



Oyuna Girenler

İbrahim Kıraç Gündüz 90+4.dk, Akın Zeyrek 90+4.dk, Sertan İrkilmez 82.dk, İbrahim Aksu 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

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