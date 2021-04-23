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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Antalya Kemerspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bolluca - İstanbul - Arnavutköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Antalya Kemerspor maçı skoru ne oldu?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Antalya Kemerspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bolluca - İstanbul - Arnavutköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri 
Önder Turgay Demirdak(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Han(2. Yardımcı Hakem), Berkay Can Özçelik(dördüncü Hakem)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
1. Mehmet Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 9. Umut Aydın, 10. İdris Güneş, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran

Yedekler
85. Amaç Ulaş Bayram, 23. Murat Torun, 26. Erkan Şentürk, 35. Kaan Bulut, 55. Mertkan Cengiz, 66. Yasin Başaytaç, 70. Onur Ural

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Goller
İdris Güneş,8.dk (k), Ozan Karabacak,20.dk (f), Osman Bayrak,60.dk (h), Erkan Şentürk,90.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mert Caymaz 89.dk, Sarı Kart Ferhat Uysal 78.dk, Sarı Kart Ozan Karabacak 20.dk, Sarı Kart Umut Aydın 73.dk, Sarı Kart İdris Güneş 44.dk

Oyundan Çıkanlar
Ferhat Uysal 86.dk, Muhammed Raşit Şahingöz 86.dk, Ozan Karabacak 78.dk, İdris Güneş 64.dk

Oyuna Girenler
Erkan Şentürk 86.dk, Kaan Bulut 86.dk, Murat Torun 78.dk, Yasin Başaytaç 64.dk

ANTALYA KEMERSPORAntalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11
1. Nihat Şahin, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 21. Umut Dilek, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 71. Yusuf Kerçin

Yedekler
99. Mehmet Mert İslah, 26. Akın Zeyrek, 33. Mustafa Göktuğ Aras, 44. Osman Can Çötür, 66. Sertan İrkilmez, 67. İbrahim Aksu, 81. İbrahim Kıraç Gündüz

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Nihat Şahin 74.dk, Çift Sarı Kart Umut Dilek 71.dk, Sarı Kart Uğur Okan Aslan 38.dk, Sarı Kart Cem Ünal 27.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Okan Aslan 90+4.dk, Seyit Mehmet Söğüt 90+4.dk, Mustafa Hakkı Peker 82.dk, Cem Ünal 68.dk

Oyuna Girenler
İbrahim Kıraç Gündüz 90+4.dk, Akın Zeyrek 90+4.dk, Sertan İrkilmez 82.dk, İbrahim Aksu 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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