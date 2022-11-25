Arnavutluk Tiran’da 430 kilogram kokain ele geçirildi

Arnavutluk’ta Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığından yapılan açıklamada 430 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

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Arnavutluk Tiran’da 430 kilogram kokain ele geçirildi

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığından yapılan açıklamada, Fier şehrindeki bir bölgeye düzenlenen operasyonda Kolombiya menşeli suni gübre çuvallarına gizlenmiş 430 kilogram kokain bulunduğu bildirildi.

Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Arnavutluk Polisi ve Arnavutluk Ulusal Soruşturma Bürosu (BKH), Karadağ makamları ve bazı yabancı kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğü kaydedildi.

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OPERASYONDA 10 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDI

Arnavut makamları, suni gübrenin ilk olarak Mayıs 2022'de konteynerlere yüklenerek yük gemisiyle yola çıktığını, temmuz başında Yunanistan’ın Pire Limanı'na, ardından Karadağ'a, son olarak eylülde kamyon ile Arnavutluk’a getirildiğini belirtti.

KAYNAK: AA

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