Arnavutluk'ta hükümet karşıtı muhalif partililer sokaklara indi

Pandemi ve arkasından Rusya ve ukrayna savaşı ekonomik anlamda birçok ülkenin ekonomik dengelerini alt üst etti. Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin çağrısıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) çağrısıyla başkent Tiran'da toplanan binlerce gösterici, fiyat...

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Arnavutluk'ta hükümet karşıtı muhalif partililer sokaklara indi

Pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı dünyada ki bir çok ülkenin ekonomilerini iyice zora sokarak ülkeleri yöneten siyasi iktidarları da zorlamaya başladı. Bu bağlamdan Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin çağrısıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) çağrısıyla başkent Tiran'da toplanan binlerce gösterici, fiyat artışı, yoksulluğun derinleşmesi ve gençlerin ülkeyi terk etmesine tepki gösterdi.

"Arnavutluk risk altında" sloganıyla Millet Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binası önünde gerçekleştirilen gösteri saatlerce sürdü.

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı ve PL Genel Başkanı İlir Meta, buradaki konuşmasında, vatandaşların sözünün "bir yasa, bir misyon, halkın tartışılmaz gerçeği ve tek meşru gerçek" olduğunu ifade etti.

Protestoculara seslenen Meta, "Çabanız ve fedakarlıklarınızla bu ülkeyi ayakta tutan sizsiniz. Sizlerin hükümetten ve bu ülkedeki her bir ofisten her şey için sorumluluk talep etme hakkınız var. Ödediğiniz vergilerle hükümeti ve devleti siz ayakta tutuyorsunuz." dedi.

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MUHALEFET SOKAKLARA İNDİ

Eski Arnavutluk Başbakanı ve PD üyesi Sali Berisha da "Ülkede gelecek inşa etmek isteyen Arnavut vatandaşları bizlerle birleşmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Berisha, "Arnavutların serbest oyu olmadan Arnavutluk hiçbir zaman istikrara kavuşamayacak. 'İstikrar ve oy', 'istikrar ve güven', 'istikrar ve gelecek' birbirinden ayrılmaz olacaklar. Bu olağanüstü büyük miting, her Arnavut için güçlü bir umut sirenidir." diye konuştu.

Protestonun sonunda göstericiler, Başbakanlık binasına boya attı, buradaki merdivenlerde mum yaktı.

Gösteride protestocularla polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Arnavutluk emniyeti protesto için ek önlem alırken, protesto sırasında güvenliğin sağlanması için binlerce polis görev yaptı.

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