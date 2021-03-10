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Arnavutluk'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Arnavutluk'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Arnavutluk'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Arnavutluk'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Arnavutluk'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Arnavutluk'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Arnavutluk, resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır.

Arnavutluk'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Arnavutluk2821977 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 137. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00036 olduğu görülmektedir.

Arnavutluk'un Müslüman Nüfus sayısı 2,522,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 79,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Arnavutluk'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Arnavutluk'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Arnavutluk'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Arnavutluk'un yüz ölçümü 28773 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Arnavutluk'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1350  km²    Karasal Alan : 27398 km²

Arnavutluk'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Arnavutluk'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Arnavutluk'un Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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