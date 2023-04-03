Arne Portner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Portner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Portner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arne Portner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arne Portner 23 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arne Portner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C_Life yapmaktadır. Arne Portner, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arne Portner'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Arne Portner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arne Portner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21
Arne Portner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arne Portner şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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