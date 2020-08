Arsenal, Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu

Londra temsilcisi Chelsea'deki 7 yıllık kariyerine nokta koyan 32 yaşındaki futbolcu Willian, Arsenal'a transfer oldu. Londra temsilcisinden yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada,"Son birkaç aydır onu izliyorduk, hücum yapan orta saha ve kanat pozisyonlarını güçlendirmek için net bir niyetimiz vardı ve bize çok yönlülük sağlayan bir oyuncu, üç veya dört farklı şekilde oynayabiliyor ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcu, Arsenal'da 12 numaralı formayı giyecek.

Böylece Willian, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in yeni takım arkadaşı oldu.

WİLLİAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Brezilyalı oyuncu 32 yaşındadır. Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, daha sonra transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea'nin 2013 yılında Rusya'nın Anji takımından kadrosuna kattığı Willian, Londra ekibinde 339 karşılaşmada 63 gol atarken, 2 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

CHELSEA'YE VEDA MESAJI

Willian , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada harika 7 yıl geçirdim. 2013'te Chelsea'den bir teklif aldım ve burada oynamaya karar verdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Kazandığımız şampiyonlukların ötesinde burada kendimi buldum. Daha iyi bir oyuncu ve insan oldum. Her antrenmanda, her maçta ve soyunma odasında geçirdiğim her bir dakikada yeni şeyler öğrendim."ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Willian, şunları kaydetti:

"Şimdi ayrılık zamanı. Takım arkadaşlarımı, kulüp çalışanlarını ve taraftarları çok özleyeceğim. Buradan boynum dik bir şekilde ayrılıyorum çünkü Chelsea forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım."