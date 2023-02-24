Artan Jazxhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artan Jazxhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artan Jazxhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artan Jazxhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artan Jazxhi 6 Temmuz 2001 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artan Jazxhi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artan Jazxhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Artan Jazxhi'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artan Jazxhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artan Jazxhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artan Jazxhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artan Jazxhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

Artan Jazxhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artan Jazxhi şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Durresi 04 (2013-2015), Shkëndija Durrës (2016-2018), KF Teuta Durrës (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.