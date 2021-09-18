Artan vaka sayısı sonrası durum açıklandı! ''Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız!''

Geçen yıla göre üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu söyleyen KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, "Eski vaka renklendirme haritasına göre yeşil alan hiç kalmadı, sarı alan olan yerler var.