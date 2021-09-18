Artan vaka sayısı sonrası durum açıklandı! ''Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız!''
Artan vaka sayısı sonrası durum açıklandı! ''Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız!''
Geçtiğimiz günlerde açıklanan vaka yoğunluğu haritasının ardından vaka artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kış çok ağır geçecek, vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız." dedi.