Arthur Caike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Caike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Caike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Caike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Caike 15 Haziran 1992 tarihinde Barbalha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Caíke do Nascimento Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Caike Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Caike, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Arthur Caike'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Arthur Caike Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arthur_caike/

Arthur Caike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Caike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arthur Caike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Caike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Paraná

30 Kasım 2012 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2013 yılında Coritiba FC

30 Eylül 2013 yılında Londrina-PR

1 Ekim 2013 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2013 yılında Londrina-PR

1 Nisan 2014 yılında Flamengo

31 Aralık 2014 yılında Londrina-PR

1 Mayıs 2015 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2015 yılında Londrina-PR

1 Şubat 2016 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2016 yılında Londrina-PR

1 Şubat 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2018 yılında Chapecoense

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

28 Temmuz 2018 yılında Al-Shabab

6 Şubat 2019 yılında EC Bahia

30 Haziran 2020 yılında Al-Shabab

10 Ağustos 2020 yılında Cruzeiro

15 Ocak 2021 yılında Al-Shabab

31 Ocak 2021 yılında Kashima Antlers

Arthur Caike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Caike şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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