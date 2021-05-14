Artık açılalım diyenlere... Kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte kademeli normalleşme takvimi!
Artık açılalım diyenlere... Kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte kademeli normalleşme takvimi!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde ilan edilen 17 günlük tam kapanma geride kaldı. Geri sayımda son 3’e gelinen kısıtlama kurallarının, pazartesi günü açıklanacak normalleşme takvimiyle birlikte gevşetilmesi bekleniyor. İşte herkesin merakla beklediği normalleşme aşamalarının detayları…