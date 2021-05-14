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Artık açılalım diyenlere... Kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte kademeli normalleşme takvimi!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde ilan edilen 17 günlük tam kapanma geride kaldı. Geri sayımda son 3’e gelinen kısıtlama kurallarının, pazartesi günü açıklanacak normalleşme takvimiyle birlikte gevşetilmesi bekleniyor. İşte herkesin merakla beklediği normalleşme aşamalarının detayları…

Artık açılalım diyenlere... Kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte kademeli normalleşme takvimi! 1120

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen, Ramazan ayının son 2 haftası ile Ramazan Bayramı’nı kapsayan 17 günlük tam kapanma sürecinde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları üzerine 17 Mayıs tarihinden itibaren kademeli normalleşmeye geçileceği öğrenilirken açılma takviminin detayları da herkes tarafından merak konusu oldu. İşte kademeli normalleşme planının tüm detayları… 

 