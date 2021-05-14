Artık açılalım diyenlere... Kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte kademeli normalleşme takvimi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen, Ramazan ayının son 2 haftası ile Ramazan Bayramı’nı kapsayan 17 günlük tam kapanma sürecinde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları üzerine 17 Mayıs tarihinden itibaren kademeli normalleşmeye geçileceği öğrenilirken açılma takviminin detayları da herkes tarafından merak konusu oldu. İşte kademeli normalleşme planının tüm detayları…