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Artık haber seçimlerini gazeteciler değil, yapay zeka yapacak!

Teknolojinin devlerinden Microsoft, internet sitesi MSN'deki gazeteciler yerine yapay zeka programını kullanacak.

Artık haber seçimlerini gazeteciler değil, yapay zeka yapacak!

Microsoft artık MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler değil, yapay zeka ile yapacak.

Seattle Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Microsoft, bugün gazeteciler tarafından yürütülen çeşitli yayın organlarından haber, manşet ve fotoğraf seçimini, yapay zeka programına yaptırmayı planlıyor. 

Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Diğer şirketler gibi biz de işimizi düzenli olarak değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu zaman zaman bazı yerlere daha fazla yatırımla, bazılarının yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanabilir. Bu kararlar, mevcut salgının sonucu değil." ifadesi kullanıldı. 

50 SÖZLEŞMELİ HABER YAPIMCISI İŞİNİ KAYBEDECEK

Şirket diğer teknoloji firmaları gibi internet sitesinde içeriklerini kullanmak için haber kuruluşlarına ödeme yapıyor. Bu haberlerin seçimi ve nasıl sunulacağına karar vermeleri için de gazetecilerle çalışıyor. 

Artık haber seçimlerini gazeteciler değil, yapay zeka yapacak!

Seattle Times, Microsoft'un kararıyla haziran sonunda 50 sözleşmeli haber yapımcısının işini kaybetmiş olacağını, tam zamanlı ekibin çalışmaya devam edeceğini yazdı. 

Bu yapımcılardan biri, gazeteye yaptığı açıklamada, "Makinelerin yerimizi alacağını düşünmek moral bozucu ama elden gelen bir şey yok." dedi. 

Artık haber seçimlerini gazeteciler değil, yapay zeka yapacak!

İşlerini kaybeden bazı gazeteciler de yapay zekanın, editoryal yönergeleri tam anlamıyla anlayamayabileceği ve uygunsuz haberleri siteye koyabileceği uyarısında bulundu. 

Artık haber seçimlerini gazeteciler değil, yapay zeka yapacak!

Spor Editörü

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