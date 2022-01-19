"Artık o benim malım" Coşkun Sabah'ın evlilik hakkında yaptığı yorum hayrete düşürdü! "Karını..."

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının konuğu ünlü sanatçı Coşkun Sabah oldu.

"TEYZE KIZI GİBİ GÖRMEYE BAŞLIYORSUN"

Programda aşk ve ilişkilere dair dikkat çeken ifadeler kullanan Coşkun Sabah, aşkta heyecanın önemine değinerek “Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna şu sözlere yanıt verdi;

'Sevginin vitamini heyecan ya. Flörtlün ilk zamanlarında heyecanla gider evinden alırsın. Alışkanlık rutine dönüştükten sonra heyecana dönüyor. Artık o benim malım diyorsun. O andan sonra geriye doğru gidiyorsun. Onun yerine saygı geliyor. Artık onu akraban gibi, teyzenin kızı gibi görmeye başlıyorsun. O da iyi bir şey, aile olmak kan olmak gibi. Benim tespitim o. Heyecan aşkı yaşatır'

Coşkun Sabah, 1997 yılında eski mankenlerden 1995 Türkiye 2. güzeli Ceyda Okay ile evlendi. Rosa ve Helen adlarında 2 kızı vardır.

COŞKUN SABAH BİYOGRAFİSİ

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilkokulu Diyarbakır’da İnönü İlkokulu’nda okudu. Ortaokul birinci sınıfı bitirdiği sene ailecek İstanbul’a yerleştiler. İstanbul’da Atatürk Lisesi’ni bitirdi.

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