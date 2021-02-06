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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör ataması yaptı Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü de Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin oldu. Peki Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Karar'ları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin Çoruh Üniversitesinde  Rektörlük görevine Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'i atadı. 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA SITKI BİLGİN KİMDİR? 

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İstanbul Üniversitesi  Tarih Bölümü'nde lisans eğitimimi tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi, Üniversitesi /2- University of Connecticut'da doktorasını ise  University of Birmingham'da yaptı. Sırasıyla 2003 yılında K.S.İmam Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak  görev aldı. Doç. Dr.'luk görevine ise 2006'da  K.S.İmam Üniversitesi,  Yakınçağ Tarihi ABD Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü'de yaptı. 2012 yılında Prof.Dr. unvanı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Atama Karar'ları ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü oldu.

ÖDÜLLER VE BURSLAR

KSÜ Başarı Ödülü (2005

TÜBA yayın Ödülü (2006)

Genç Kalemler yılın Bölgesel Bilim adamı Ödülü (2007)

TÜBİTAK yayın Ödülü (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin kimdir?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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