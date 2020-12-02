Artvin Hopaspor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Artvin Hopaspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Artvin Hopaspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Kızılcabölükspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Artvin Hopaspor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Artvin Hopaspor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Artvin Hopaspor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri
Burak Yücetağ(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Fındık(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kılıçarslan(dördüncü Hakem)
Artvin Hopaspor İlk 11
41. Murat Özkan, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 36. Doğan Çamlı, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım
Yedekler
1. Furkan Keleş, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 66. Hüseyin Durak, 94. Mertcan Arslan
Teknik Sorumlu
Coşkun Öz
Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 14. Semih Mustafa Usta, 10. Ozan Şamiloğlu, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 42. Berkan Afşarlı, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner
Yedekler
45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 19. Ümit Hatipoğlu, 18. Can Bayırkan, 4. Kadir Kurt, 6. Mustafa Altun, 39. Ertuğrul Yıldırım
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor