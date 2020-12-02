Artvin Hopaspor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Artvin Hopaspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Kızılcabölükspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Artvin Hopaspor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Artvin Hopaspor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Hopa İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Artvin Hopaspor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri

Burak Yücetağ(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Fındık(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kılıçarslan(dördüncü Hakem)

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

41. Murat Özkan, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 36. Doğan Çamlı, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım



Yedekler

1. Furkan Keleş, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 66. Hüseyin Durak, 94. Mertcan Arslan



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

41. İlyas Türengül, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 14. Semih Mustafa Usta, 10. Ozan Şamiloğlu, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 42. Berkan Afşarlı, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 19. Ümit Hatipoğlu, 18. Can Bayırkan, 4. Kadir Kurt, 6. Mustafa Altun, 39. Ertuğrul Yıldırım



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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