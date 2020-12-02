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Artvin Hopaspor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Artvin Hopaspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Artvin Hopaspor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Artvin Hopaspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Kızılcabölükspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Artvin Hopaspor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Artvin Hopaspor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Artvin Hopaspor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri 
Burak Yücetağ(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Fındık(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kılıçarslan(dördüncü Hakem)

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
41. Murat Özkan, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 36. Doğan Çamlı, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım

Yedekler
1. Furkan Keleş, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 66. Hüseyin Durak, 94. Mertcan Arslan

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 14. Semih Mustafa Usta, 10. Ozan Şamiloğlu, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 42. Berkan Afşarlı, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 19. Ümit Hatipoğlu, 18. Can Bayırkan, 4. Kadir Kurt, 6. Mustafa Altun, 39. Ertuğrul Yıldırım

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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