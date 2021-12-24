Apple iphone fiyatları düşecek mi 2021- 2022? Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 24 Aralık güncel fiyatlarİhtiram ne demek, TDK'ya göre İhtiram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110310392Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?Artvin Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi2022 Yıldız Teknik Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110190097Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem olduArifane ne demek, TDK'ya göre Arifane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110090074
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Artvin'de etkili olan kar yağışının getirdiği buzlanma ve aşırı soğuk vatandaşları derinden etkilerken öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırıyorlar. Peki Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil? Detaylar haberimizde...

Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı eğitime ara verilmesine neden oldu. Özellikle aşırı soğuk ve buzlanma, öğrencilerin okula gitmesini zorlaştırırken okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında çokça araştırılan Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2021 CUMA SON DAKİKA?

Son dakika haberine göre Artvin'de 24 Aralık 2021 Cuma gününde okullar bir gün tatil olacak. Artvin Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezi ve bazı ilçelerimizde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle, Artvin İl Merkezi, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerimizde 24 Aralık 2021 Cuma Günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Artvin İl Merkezi, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa İlçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın yine yukarıda belirtilen tarih süresince idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?

ARTVİN BUGÜN OKUL VAR MI 24 ARALIK 2021 CUMA? HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Artvin'de 24 Aralık 2021 Cuma (bugün) okullar tatil olacak. Valiliğin açıklamasına göre okulların tatil olduğu ilçeler şöyle:

- Artvin İl Merkezi

-Borçka

- Murgul

- Hopa

- Arhavi

-Kemalpaşa

Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT