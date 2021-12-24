Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı eğitime ara verilmesine neden oldu. Özellikle aşırı soğuk ve buzlanma, öğrencilerin okula gitmesini zorlaştırırken okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında çokça araştırılan Artvin okullar tatil mi 24 Aralık 2021 Cuma son dakika? Bugün okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2021 CUMA SON DAKİKA?

Son dakika haberine göre Artvin'de 24 Aralık 2021 Cuma gününde okullar bir gün tatil olacak. Artvin Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezi ve bazı ilçelerimizde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle, Artvin İl Merkezi, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerimizde 24 Aralık 2021 Cuma Günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Artvin İl Merkezi, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa İlçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın yine yukarıda belirtilen tarih süresince idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ARTVİN BUGÜN OKUL VAR MI 24 ARALIK 2021 CUMA? HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Artvin'de 24 Aralık 2021 Cuma (bugün) okullar tatil olacak. Valiliğin açıklamasına göre okulların tatil olduğu ilçeler şöyle:

- Artvin İl Merkezi

-Borçka

- Murgul

- Hopa

- Arhavi

-Kemalpaşa