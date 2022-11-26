Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı

Her yıl olduğu gibi bu yılda Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı. Yöresel ürünlerin yanı sıra folklor gösterileri ve konserlerle Artvin'in tüm kültürel zenginlikleri Maltepe'ye taşındı.

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Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı

Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'nde bulunan Maltepe Etkinlik Alanı'nda ziyaretçileri ile buluştu. Horon ekipleri, tulum ve kemençe eşliğinde katılımcılara müzik ziyafeti yaşatırken, Artvin yöresine ait birbirinden farklı ürünlerin tanıtım ve satışları yapıldı. Alanda bulunan sahnede ise etkinlik boyunca konserler ve halk oyunu gösterileri düzenlendi. Artvin yöresine ait kültürel değerler yaşatıldığı etkinlikte, Artvin'e özgü tırnaklı pide, kuymak, hamsi tava, hamsili ekmek, yoğurtlu siron, hamsili pilav, Yusufeli pirinci, Tatar böreği gibi farklı lezzetler tanıtıldı. Artvin Tanıtım Günleri 27 Kasım'a kadar devam edecek.

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"HER ŞEYİ İLE ÇOK GÜZEL, ARTVİN'İ ARATMIYOR BURASI"

Etkinliğe katılan Arzu Atabay, "Bir Artvinli olarak açılışı iple çektik. Hafta sonu gelecektik, açılış bugün olduğu için bugün geldik. Arkadaşlar Artvin'den gelmişler, hazırlanarak gelmişler. Artvin yöresine ait bütün güzellikler burada var. Artvin'i yaşatmak üzere insanlar buraya gelmiş, hazırlanmışlar her şeyi ile çok güzel Artvin'i aratmıyor burası" dedi.

ARTVİN KÜLTÜRÜNE AİT TÜM DİNAMİKLERİ BURADA GÖRMEK MÜMKÜN

Zeki Şen isimli bir vatandaş ise, "Biz Türkiye'nin öbür ucunda göğe komşu toprakların coğrafyasından gelen dostlarımızla o iklimi yaşamak üzere buradayız. Eski dostlarımızı burada gördük. Çok keyifli bir ortam kurulmuş. Artvin kültürüne ait tüm dinamikleri burada görmek mümkün. İçeceklerimiz, yiyeceklerimiz buraya taşınmış, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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