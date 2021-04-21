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Artvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Artvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın paniği yaşandı. Tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Arıklı mahallesinde Birol Alkan'a it müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Yanan evde ekiplerce soğutma çalışması devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Artvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

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