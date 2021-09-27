Artvin’deki Yusufeli Barajı ve HES inşaatının %91’i bitti

Çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES inşaatında neredeyse sona gelindi.

21 Aralık 2012 tarihinde yapımına başlanan barajın inşaatında bugüne dek derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve destekleme çalışmalarıyla beraber gövde betonu biterken %91 fiziki tamamlanma gerçekleşti.

650 BİN KİŞİLİK ELEKTRİK ÜRETECEK

Proje Türkiye’nin en prestijlileri arasında yer alıyor. Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçiler tarafından inşa ediliyor. Şu anda enerji kırıcı havuz ve kuyruk suyu barajı, santral binası, transformatör bloğu, su alma yapısı kapak şaftı, enerji tüneli, branşman ve kuyruk suyu imalatları, tünel dolusavaklar, elektromekanik ve hidromekanik işler ile mansap düzenleme çalışmaları devam etmekte.

Tamamlandığında üretilecek enerji ile 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan 558 megavatlık kurulu gücüyle Yusufeli Barajı HES, yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretimi yapacak.

RELOKASYON YOLLARININ YAPIMI DA SÜRÜYOR

Şu andaki mevcut yollar Yusufeli Barajı yapıldığında sular altında kalacak. Bu yüzden Karayolları Genel Müdürlüğünce relokasyon yolları yapılıyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan 69,2 kilometrelik Yusufeli Barajı relokasyon yollarında neredeyse %91’lik oranda bitiş sağlandı.

Yeni yol güzergahının toplamda 56,7 kilometresini tüneller, 3,6 kilometresini de köprü ve viyadükler oluşturacak. İçerisinde 4 özel tasarım dengeli konsol köprü inşa ediliyor.

Özel tasarım köprüler içerisinden 530 metre uzunluğundaki Şilenkar köprüsü bitti. 628 metre uzunluğundaki Tekkale Viyadüğü ve 345 metre uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü de ekim ayı içerisinde tamamlanacak. Sonrasında kullanıma açılacağı düşünülüyor.

Özel tasarım köprüler içerisinde yer alan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde ise çalışmalar sürüyor.