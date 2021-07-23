Artvin'i sel terketti, kalıntıları kaldı: 430 ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi kayıp!

Doğu Karadeniz, yeniden sel ve heyelanların esiri oldu. Rize’de 6 kişinin can verdiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketi unutulmaya çalışılırken, Artvin’de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Şehrin Murgul ilçesinde 1 kişi sele kapılıp kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar dev bir göle döndü.

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları doldu taştı, araçlar sürüklendi. Kentte alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

430 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Sel felaketinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde, oluşan tüm hasarlar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin bittiği ilçe çamura gömüldü.

Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50’den fazla araç çok büyük hasar gördü, sel etkisiyle sürüklenen kamyonlar ters döndü. Trafo merkezinin yıkılması sebebiyle elektrik de verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü.

Suların kesildiği Arhavi’ye tankerle su veriliyor. Artvin ve Rize’de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı.

Artvin Arhavi’de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel arından ulaşıma kapandı. Bölge illerden gelen takviye vidanjörler yardımıyla bodrum katlarına dolan sular çekilmeye başlandı.

BARINAĞI SU BASTI, 25 KÖPEK KURTARILDI

Arhavi ilçesinde belediyeye ait barınakta sel felaketinden kurtulamadı. Görevlilerin kapıları açarak köpekleri çıkarmasına rağmen bazı köpekler sele kapıldı. Arhavi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, barınaktaki 25 köpeği kurtarmayı başardı.

Dernek başkanı Nuray Güzel, “Belediyenin hayvan bakım evini su bastı. Kaybolan hayvanlarımız var. Biz yardıma koştuk. Görevliler kapıları açtı ama su yeniden kapıları kapattı. 25 dolayında köpeği kurtardık. Ama kurtaramadıklarımız da var” dedi.

İş yerini su basan Tanju Pitoz da, “Bir anda oldu her şey. Arka derenin taşması ile etrafımız çevrildi. Derenin ortasında kaldık. Arabalar, iş yerleri gitti. Hasarımız çok büyük” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: KAYA TAHKİMATINDA YIRTIKLAR VARDI

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 4 vadiden aynı anda yağış almaları sonucu Kapisre deresinin kaya tahkimatlarını sökerek taştığını belirterek “Sel tahkimatı aştı ve Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallemizde 110 konutun zemin ve bodrum katları su dolu. Hasarımız büyük. Belediye başkanlarımız ve merkezi hükümetle hep beraber yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Kapisre deresindeki kaya tahkimatı önceden yapılmıştı. Ancak yer yer yırtıklar vardı. Bunları biz söyledik, yazılarımızı da yazdık. Böyle bir şey mi olması gerekirdi? Buradan ders çıkartmak gerekiyor. İnşallah gerekli çalışma yapılacak” diye konuştu.