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Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Arzu Akın'ın biyografisi

Oyuncular Sendikası'nın Arzu Akın'ın vefat haberini yayınlamasının ardından "Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. İşte Arzu Akın'ın biyografisi...

Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Arzu Akın'ın biyografisi

Tiyatro sanatçısı Arzu Akın'ın vefat haberini Oyuncular Sendikası resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla sevenlerine duyurdu. Üzücü haberin ardından, Arzu Akın'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak edildiği gibi ölüm nedenini de merak eden vatandaşlar "Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? soru başlıklarına göz atıyor. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik. İşte Arzu Akın'ın biyografisi...

Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Arzu Akın'ın biyografisi

ARZU AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 2000 mezunu olan Arzu Akın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul'da bazı özel tiyatrolarda çalışmış ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu.

Arzu Akın, Karar Kimin, Hamlet, Sherlock Holmes, Kuş Kafesi gibi önemli tiyatro oyunlarında yer almıştır.

ARZU AKIN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Arzu Akın 2 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi. 

 

 

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