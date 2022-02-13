As bayrakları! Dünya'nın en büyük yapısında Türk Bayrağı aydınlatıldı! İstiklal Marşı, Dubai'yi inletti!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Cumhurbaşkanı Erdoğan adım atmadan kent Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazısı geçildi.
Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyaretinde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar başladı. Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü. Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın etrafında İstiklal Marşı okundu.
HAZIRLIKLAR ŞOVA DÖNÜŞTÜ
Dubai'de yapılan hazırlıklar adeta şova dönüştü. Tüm dünyaya açık bir mesaj verilen hazırlıklarda İstiklal Marşı'nın şehirde yankılanması Türk milletinin hoşuna gitti. Sosyal medya kullanıcıları yapılan hazırlıkları paylaşmaya doyamadı.
Before Turkey's President #Erdogan's visit to the #UAE, tomorrow, the Turkish Flag was projected on the Burj Khalifa, with the #Turkish National Anthem. pic.twitter.com/2eypGqfGV5— TurkeyBulletin (@TurkeyBulletin) February 13, 2022