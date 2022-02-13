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As bayrakları! Dünya'nın en büyük yapısında Türk Bayrağı aydınlatıldı! İstiklal Marşı, Dubai'yi inletti!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Cumhurbaşkanı Erdoğan adım atmadan kent Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazısı geçildi.

As bayrakları! Dünya'nın en büyük yapısında Türk Bayrağı aydınlatıldı! İstiklal Marşı, Dubai'yi inletti!

Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyaretinde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar başladı. Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü. Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın etrafında İstiklal Marşı okundu.

As bayrakları! Dünya'nın en büyük yapısında Türk Bayrağı aydınlatıldı! İstiklal Marşı, Dubai'yi inletti!

HAZIRLIKLAR ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Dubai'de yapılan hazırlıklar adeta şova dönüştü. Tüm dünyaya açık bir mesaj verilen hazırlıklarda İstiklal Marşı'nın şehirde yankılanması Türk milletinin hoşuna gitti. Sosyal medya kullanıcıları yapılan hazırlıkları paylaşmaya doyamadı. 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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