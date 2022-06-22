ASAL Araştırma sordu! Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Anketten çıkan sonuçlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun umutlarını söndürecek ASAL Araştırmanın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olması konusunda yaptığı ankette il sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Adaylık için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Yavaş'ın gerisinde kaldı. Ayrıca fikir belirtmeyenlerin oranın yüzde 36.7 olması dikkat çekti.

1 15 Kamuoyunun nabzını tutan çalışmalarıyla dikkat çeken ASAL Araştırma, Haziran ayında gerçekleştirdiği Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı.