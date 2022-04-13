Asal Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ilk sırada ama sonuçlar bomba! İşte partilerin aldığı oy oranları... Asal Araştırma'nın Nisan ayı anketinde vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti yüzde 35.9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İşte diğer partilerin aldıkları oy oranları...

1 9 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi siyaset kulislerinde hareketlilik devam ederken kamuoyunun nabzını tutan Asal Araştırma 8-12 Nisan tarihleri arasında anket çalışması yaptı.