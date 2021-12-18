ASELSAN satılıyor iddiaları yalan çıktı! Genel Müdür Haluk Görgün gerçeği tek tek açıkladı

ASELSAN, Katar'da faaliyet gösterecek olan şubesi için Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, “ASELSAN QATAR” markasını tescil ettirdi. Bu tescilin ardından "ASELSAN Qatarlı oldu" başlığıyla yapılan haber sonrası ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün açıklama yaptı.

Görgün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1-Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır.

1-Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır. https://t.co/nKKXyYwZR2 — Prof.Dr.Haluk Gorgun (@halukgorgun) December 18, 2021

2-Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

3-Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.

Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır."