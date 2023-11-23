ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gök vatanın koruyucusu #SİPER envantere giriyor! Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024’te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.

Ülkemizin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkân verecek. Semaların güvenliği için canSİPERane çalışmaya devam!"