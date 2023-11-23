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ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
Milli savunma sanayimizde her geçen gün gururlandıran ve sevindiren haberler gelmeye devam ediyor, ASELSAN'dan yapılan açıklamada Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
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