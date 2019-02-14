Asena Atalay ve Caner Erkin arasındaki velayet davası sonuçlandı. davanın sonucunda çocuklarının velayeti anne Asena Atalay'a verildi.

Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.

ASENA ATALAY'IN BİYOGRAFİSİ

İzmir'de doğan Asena'nın bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Aslen Antalyalı ve otel sahibi olan varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Asena'nın kızlık soyadı Atalay'dır. Denizli ilinde Lise eğitimini tamamlayan Asena, İspanya'da 2,5 yıl süren bir eğitimin ardından tekrar Türkiye'ye dönmüştür. Ankara ilinde Bilkent Üniversitesi'nde İşletme bölümünde öğrenim görmeye başlamış, ancak 19 yaşında evlenmesi nedeniyle eğitimini dondurarak İstanbul iline gitmiştir. Futbolcu Caner Erkin ile 19 yaşında 18 Haziran 2010 tarihinde evlendikten sonra, çiftin 25 Nisan 2011 tarihinde erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Çocuklarına Çınar adını koymuşlardır.

Moda tasarımına merakı olan Asena, çevresinden tepki almamak amacıyla, İstanbul'da bulunan Beykent Üniversitesi'nde Tekstil-Moda tasarımı bölümünde eğitim görerek bu bölümü tamamladı. Moda tasarımcısı olarak çalışmalarına başlayan Asena Erkin, öncelikle eşi Caner Erkin'in giydiği forma numarası olan 88 ve başına Ase'yi eklemesi ile "Ase 88" adıyla WhatsApp'da tasarımlarının satışına başladı. Daha sonra medyaya 2014 yılı Şubat veya Mart aylarında Nişantaşı'nda vintage butik açacağını ve burada ikinci el eşyaların satılacağını açıkladı.

ASENA ATALAY'IN ÖZEL YAŞAMI

Özellikle, "Ase 88" isimli marka sosyal platformlarda tanınır hale gelmeyi başarmıştır. Erkin'in "Ase 88" markasını, futbolcu eşi Caner tarafından açılan "Caner 88" isimli moda şirketi altında tasarladığı ve 2013 yılında bu moda şirketinden eşine hiç hisse vermemesi nedeniyle eşiyle tartıştıkları ve boşanmak istediklerine dair haberler 2013 yılında medyada sıkça yer almıştır. Bunların yanı sıra Asena Erkin ayrıca şarkıcı Berkay ile Nişantaşı'nda bir kuyumcudan birlikte çıkarken görüldükleri, yine Berkay ile bir alışveriş merkezinin bebek bakım odasında buluştukları, Londra'da el ele çekilmiş fotoğraflarının bulunduğuna dair haberler de medyada yer almış fakat bu haberlerin doğru olmadığına dair açıklamalarda yayınlanmıştır. Asena Erkin Ase 88 markası ile yakaladığı sonrasında şarkıcı Berkay'a stil danışmanlığı yaptığı, hatta Berkay ile Asena Erkin'in lise yıllarında kısa bir süre birliktelik yaşadığına dair haberler medyaya yansımıştır.

2014 yılı Eylül ayında sunucu Duygu Çetinkaya, Asena Erkin için "Yüzüne kese kağıdı taksın" şeklinde beyanda bulunmuş ve Asena Erkin'in gençlere kötü örnek olduğunu açıklamasında belirtmiştir. Asena Erkin ise Duygu Çetinkaya'nın bu açıklamaları için “İt ürür, kervan yürür” ifadesini kullanmıştır.

Meydana gelen bu olayların ardından, 7 Kasım 2014 tarihinde şarkıcı Berkay sahne aldığı gece kulübünden evine aracı ile dönüş yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştır.

Levent Gonca Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Berkay, olaydan yara almadan kurtulmuştur. Berkay meydana gelen olay ile ilgili Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olmuş, şikayetinde beyaz motosikletli ve kask takan iki kişinin kendi aracına doğru silah sıktıklarını beyan etmiştir. Meydana gelen bu olaydan bir hafta sonra 14 Kasım 2015 tarihinde ise sanatçının çalıştığı gece kulübüne eğlenmeye gelen iki kişi, kulüpten dışarıya çıktıktan sonra etrafa silah sıkmışlardır. Ancak olaydan sonra Berkay, meydana gelen bu olayın kendisi ile bir ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

Berkay'ın aracına yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak Asena Erkin Emniyet Müdürlüğüne ifade vermek amacıyla çağrılmıştır. Ayrıca meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak toplam sekiz kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınan sekiz kişiden dördü serbest Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, diğer dört kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır. Bununla birlikte iş adamı Mehmet Dinçerler'de olay hakkında ifadesi alınmak üzere karakola çağrılmıştır. Mehmet Dinçerler ve Asena Erkin ifadelerinin ardından herhangi bir açıklamada bulunmamışlardır. Ancak hem olaydan önce hem de olaydan sonra medyada, Asena Erkin ile iş adamı Mehmet Dinçerler'in birlikte olduklarına dair haberler yer almıştır. Bu magazin haberlerine ise Mehmet Dinçerler'in avukatından yalanlama gelmiştir.

14 Ocak 2016 tarihinde ise, Caner Erkin'in Asena Erkin'den anlaşmalı olarak boşanacağı yolunda haberler yer almıştır. Medyada yer alan haberlerin detaylarında anlaşmalı boşanma sonrasında çocukları Çınar'ın velayetinin anne Asena Erkin'de kalacağı, Asena Erkin'in "Erkin" soyadını kullanmayacağı ve aylık Turkish lira symbol 8x10px.png10.000 tutarında yoksulluk nafakası alacağına yer verilmiştir.

Caner Erkin'in boşanma talebini mahkemeye iletmesinin ardından, Asena Erkin medyaya konu hakkında yaptığı açıklamada;

“Ucunda ölüm yok. İkimiz de bu durumla dalga geçiyoruz. Caner’i arıyorum, ‘Kiminle konuşuyorsun, hesap ver’ diye espri yapıyorum. Gülerek ‘Sen kafayı yemişsin’ diyor.”