Aralık ayına girmemizle beraber artık gündemde ilk sıraya asgari ücret konusu oturdu. Herkesin dikkati Asgari Ücret Tespit komisyonun yapacağı açıklamalara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin birkaç gün önce asgari ücret zammının tüm toplumu tatmin edecek seviyede olacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. İşçi tarafında ise asgari ücret beklentisi 4 bin lira civarında. Bu bağlamda, Asgari ücret açıklandı mı son dakika 2022? Asgari ücret ne kadar olacak? Bugün açıklanacak mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Asgari ücret açıklaması henüz yapılmadı. Bugün yapılacak üçüncü toplantının arkasından dördüncü toplantı tarihine karar verilecek. Gerçekleşecek son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde olacak. Yeni asgari ücret düzenlenecek bu son toplantının ardından açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretteki artışla ortaya çıkacak yüksek maliyetin azaltılması amacıyla hükümet tarafından işletmelere vergi ve prim desteği verilmesi planlanıyor. Vergi ve 5 puan işçi indiriminde asgari ücret yüzde 31 artmış, rakam 4 bin 194 liraya çıkmış olacak. Yüzde 34 artması durumunda ise 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı gibi kalemlere de zam gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüksek asgari ücret sözü vermesiyle birlikte 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçmiş duruma geldi. Pazarlıklara etki eden bir diğer durum da kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık enflasyonun 10.48'lik oranı. Enflasyonun üzerinde ve refah payıyla yapılan hesaplamalarda zam oranının yüzde 30'u geçmesi bekleniyor. Vergi destekleri olması durumunda ücret daha da yüksek rakamlara ulaşacak.