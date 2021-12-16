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  3. Asgari ücret açıklanır açıklanmaz Aynur Aydın'dan yorum gecikmedi! Takipçilerinden tepki aldı!

Asgari ücret açıklanır açıklanmaz Aynur Aydın'dan yorum gecikmedi! Takipçilerinden tepki aldı!

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabından asgari ücret hakkında bir paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Asgari ücret açıklanır açıklanmaz Aynur Aydın'dan yorum gecikmedi! Takipçilerinden tepki aldı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı Aynur Aydın son olarak milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret açıklaması sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kadar Twitter üzerinden yazdıklarıyla da dikkat çeken şarkıcı, 200 bini aşkın takipçisinin bulunduğu resmi hesabından asgari ücret hakkında yorumda bulundu.

Asgari ücret açıklanır açıklanmaz Aynur Aydın'dan yorum gecikmedi! Takipçilerinden tepki aldı!

Geçen senenin asgari ücretiyle kıyaslayan Aynur Aydın, "2021 yılı asgari ücret: 380 dolar
2022 yılı asgari ücret: 274 dolar" paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine takipçileri, "Dolarla mı maaş alıyorsun?" , "Sen de onu düşünüyorsan...", "Gayet iyi bulandırma" yorumlarında bulundu.

Asgari ücret açıklanır açıklanmaz Aynur Aydın'dan yorum gecikmedi! Takipçilerinden tepki aldı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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