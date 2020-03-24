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Asgari ücret desteği Meclis'te kabul edildi! İşçi ve işverenlere destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.

Asgari ücret desteği Meclis'te kabul edildi! İşçi ve işverenlere destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.

Bakan Selçuk'un açıklaması:

"TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.

İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaşımı:




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