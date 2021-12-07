Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı! TÜRK- İŞ Başkanı Atalay: Oluşan rakamların altında bir rakama evet dememiz mümkün değil

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı TÜRK-İŞ merkezinde başladı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

Toplantı öncesi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.

ASGARİ ÜCRETLİ VE DAL GELİRLİ UYMUYOR DESEK YERİ

Sendikaların olduğu yerde sözleşme var, sosyal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99'u asgari ücretin üstünde ücret alıyorlar. Özellikle otellere baktığınız zaman, sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman, akşam 4-5'ten sonra çalışanların 4'te 3'ü asgari ücretli, bir bölümü asgari ücretli, bir bölümü memur. Asgari ücretli ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.

Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40'ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.

BAKAN BEYE RAKAM SÖYLEDİM

İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.

TOPLUMUN MUTLU OLACAĞI BİR RAKAMA İMZA ATMAK İSTİYORUZ

Bakan Beye rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede'de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.

Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun mutlu olacağı rakama imza atmak istiyoruz. İnşallah umduğumuz bir rakam olur. Yüzde 90'u asgari ücretlinin 10 kişinin altında, yüzde 10'u 10 kişinin üstünde. İşyerlerimiz ihracat yapıyor, iyi kazandıklarını söylüyorlar. Kar, zarar devletin tüm rakamları ellerinde. Zorda olan işyerlerine katkı sağlanması gerekiyor. Vergi ile ilgili sıkıntımız var. Ocak'ta aldığımız ücretin Aralık'ta yüzde 25'ini alamıyoruz. Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız."

DÖRDÜNCÜ TOPLANTIDA ASGARİ ÜCRET BELİRLENECEK

Söz konusu toplantı sonrası üçüncü toplantı 9 Aralık Perşembe günü işverenlerin ev sahipliğinde TİSK Genel Merkezi'nde yapılacak. Yapılacak dördüncü toplantı sonrasında asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.