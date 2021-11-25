Yıl sonuna doğru gelinirken milyonlarca işçinin gündeminde olan asgari ücret konusunda yapılan araştırmalar arttı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 19-20 seviyelerinde olacağı düşünülürken, enflasyon oranın fazla olarak bir zam geleceği çoğu kesim tarafından dillendiriliyor. Bu beklentilerin bir an önce cevap bulmasını isteyen vatandaşlar ilk toplantının ne zaman olacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi gün? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek. Bakan Bilgin yeni yıl öncesinde belirlenecek olan asgari ücret miktarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz." açıklaması yaptı.

2022 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısının ardından sorulara yanıt verdi. Asgari ücrete ilişkin merak edilenleri açıklayan Bilgin, görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Bakan Bilgin, Aralık ayı sonuna kadar bekleme niyeti olmadıklarını; aralık ayı başında başlayacaklarını ve 1-2 hafta içerisinde bitireceklerini söyledi.

Bir araştırma gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilgin; bu anlaşmanın hem işçi hem de işveren tarafında olduğunu belirtti. Yapılan araştırmanın sonucundaki verilere göre hareket edeceklerini belirtti.

Araştırma verileri çarşamba günü netliğe kavuşacak. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunumu yapılacak. Ardından sonraki kabinede de araştırma sonuçlarının duyurumu yapılacak.