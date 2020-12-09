Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman olacak, belli oldu mu? soruları aralık ayında internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de bu soruların cevaplarına ve konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman olacak? sorularının cevapları ve daha fazlası...

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN OLACAK?

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Vatandaşlar tarafından çokça merak edilen asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı sorusu şu sıralar yapılan toplantılarla birlikte netlik kazanmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı duyurulmuştu. Hemen ardından gelen 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. toplantısı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sosyal medya hesabı twitter üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapılacak ikinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde (TİSK) 15 Aralık'ta yapacak. Selçuk'un paylaştığı çalışma takvimine göre üçüncü toplantının ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık tarihinde yapılacağı belirtildi. Aralığın son haftasında ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı sonrasında asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili gerekli açıklamayı yapması bekleniyor.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK TOPLANTI ZAMANLARINI AÇIKLADI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammının belirlenmesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantıların ne zaman olacağı ile ilgili sosyal medya platformu twitter hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi. Bakan Selçuk paylaşımında ''2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzun II. Toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, III. Toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Sürecin çalışanlarımız, işverenlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.

2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzun II. Toplantısı @Tisk_kurumsal ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, III. Toplantı ise @turkiskonf ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek.



Sürecin çalışanlarımız, işverenlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 4, 2020

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

2021 yılı asgari ücret zammı miktarı belli olmadı ancak zamma ilişkin tahminler açıklandı. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak düzenledi. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olması bekleniyor.

Artış oranının önceki yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak. Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak. 4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak. 5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari geçim indirimi, İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri, Bağ-Kur primleri, Genel Sağlık Sigortası primi, İşsizlik Sigortası primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları, Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları, Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi,

Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri, Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması, İsteğe bağlı sigorta primleri, Taksici, dolmuşcu, rehber ve part - time çalışanların sigorta primleri, İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri, Geçici işsizlik ödeneği, İşsizlik maaşı, Evde bakım ücreti, 65 yaş ve engelli aylığı, Emekli aylıkları, Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar, Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı.

YILLARDAN YILLARA ASGARİ ÜCRET

2005 yılında asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılında asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılında asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılında asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılında asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılında asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılında asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılında asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılında asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılında asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılında asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılında asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılında asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL