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  3. Asgari ücrete 'ara' zam! Masaya konulacak net rakam Temmuz ayında belli olacak!

Asgari ücrete 'ara' zam! Masaya konulacak net rakam Temmuz ayında belli olacak!

AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var." açıklaması ile beklentiler artmıştı. Uzmanlar, asgari ücrette 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının esas alınabileceğini belirtti.

Asgari ücrete 'ara' zam! Masaya konulacak net rakam Temmuz ayında belli olacak!

Asgari ücrete Temmuz ayında yeni zam yapılması planlanıyor.

AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri, beklentiyi artırırken, uzmanlar asgari ücrete 850 TL'lik bir zammın gelebileceğini belirtiyor.

Sene başında 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanmıştı.

Asgari ücrete 'ara' zam! Masaya konulacak net rakam Temmuz ayında belli olacak!

TEMMUZ AYINDA NET RAKAM BELLİ OLACAK!

Önceki akşam bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

Asgari ücrete 'ara' zam! Masaya konulacak net rakam Temmuz ayında belli olacak!

YÜZDE 20 ZAM GELEBİLİR

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti.

Asgari ücrete 'ara' zam! Masaya konulacak net rakam Temmuz ayında belli olacak!​​​​​​​

Uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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