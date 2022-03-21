Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin net konuştu, sinyali verdi: Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete tekrar zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak," Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. " dedi.

1 7 2022 yılı asgari ücretine yüzde 50'nin üzerinde zam yapılmasına karşın kurda ve enflasyonda yaşanan artışın ardından söz konusu ücret değer kaybetmişti. "Asgari ücrete sene ortasında yeniden zam yapılır mı?" sorusu akıllara gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceğine yönelik açıklama yapması sonrası bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soruldu.