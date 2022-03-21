Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin net konuştu, sinyali verdi: Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir
Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin net konuştu, sinyali verdi: Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete tekrar zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak," Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. " dedi.