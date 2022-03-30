2021 yılında 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücrete sene başında yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Böylece asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olmuştu. Söz konusu zam artan enflasyon nedeniyle vatandaşın cebine girmeden erimişti. Bunun üzerine asgari ücrete yıl ortasında ikinci kez yapılması gündeme gelirken AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücrete zam yapılması konusunun gündeme geleceğini ifade etti. Bunun üzerine Asgari ücrete zam gelecek mi son dakika ? 2. zam ne zaman yapılacak 2022 ? İkinci zam temmuz ayında zam gelir mi? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ SON DAKİKA 2022?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete zam yapılması konusuna değindi. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağının yılın ikinci yarısında değerlendirileceğini belirtti. Akbaşoğlu bu konuda," Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak yılın ikinci yarısında, 1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize biliyorsunuz bir maaş artışı söz konusu olacak. Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave, bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuzda memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu yılın ilk yarısına kadar inşallah 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenlemenin de çıkacağını buradan ifade etmek isterim. Her türlü mali düzenlemelere ilişkin hususlar gündemimizdedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhur İttifakı MHP'nin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, geçtiğimiz günlerde partisinin Gölcük’te gerçekleştirilen danışma toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek, asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacağını dile getirmişti.

Saffet Sancaklı şunları söylemişti:

“İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir”

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM NE ZAMAN YAPILACAK 2022 ? İKİNCİ ZAM TEMMUZ AYINDA ZAM GELİR Mİ?

Asgari ücrete ikinci zammın Temmuz ayında yapılması, zamların ise Ağustos ayındaki maaşlara yansıması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da asgari ücrete zam yapılacağına yönelik açıklama yapmış ve olumlu ifadeler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında yapılan Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesinin bitmesinin ardından Türkiye'ye dönüşte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt vererek şunları söylemişti:

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETE YAPTIĞIMIZ ARTIŞ ÇOK ÖNEMLİDİR

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bakanlık tarafından hazırlanan "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamındaki "Yeni Bir İstihdam Modeli"nin tanıtım toplantısına katılmış burada gerçekleştirdiği konuşmada asgari ücret tartışmalarının yeniden yapıldığını belirterek şunları söylemişti:

" Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu üretim sürecinde işçi ve işverenin birlikte sorumluluk almasının da, aldığının da bir gereğini ortaya koymaktadır. Yani işveren de asgari ücretin dışında diğer ücret türlerini de kendiliğinden kademelendirmiştir. Daha üst ücret alanları da asgari ücret düzeyinde yeniden düzenlemiştir."

TÜRK - İŞ BAŞKANI ATALAY: MASAYA ÇAĞIRIRLARSA OTURURUZ

Öte yandan Türk - İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yeniden zam yapılması konusunda Bolu'da açıklama yapmıştı. Başkan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile

asgari ücreti yeniden görüşeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı.' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım."

DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: ARTIŞ ELİMİZE GEÇMEDEN EFNLASYON KARŞISINDA ERİDİ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye çok yüksek enflasyonlu bir döneme girdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış elimize geçmeden enflasyon karşısında eridi. TÜİK’in resmi enflasyonu bile yüzde 55, resmi gıda enflasyonu yüzde 65. O nedenle sağlık işçisi ve bütün Türkiye işçi sınıfı asgari ücretin bir an önce güncellenmesini ve asgari ücretin bu kaybının giderilmesini istiyor. Bunun önünde herhangi bir engel de yok, mevzuat buna uygun. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma Bakanlığı’nın çağrısıyla hemen toplanmalıdır.”

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.