Ashley Nadesan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Nadesan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Nadesan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ashley Nadesan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ashley Nadesan 9 Eylül 1994 tarihinde Redhill şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ashley Kevin Nadesan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ashley Nadesan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ashley Nadesan'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ashley Nadesan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ashley Nadesan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Fleetwood
31 Ocak 2018 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2018 yılında Fleetwood
17 Ağustos 2018 yılında Carlisle United
9 Ocak 2019 yılında Fleetwood
1 Temmuz 2019 yılında Crawley Town
Ashley Nadesan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ashley Nadesan şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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