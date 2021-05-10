Aşı Çağrı Merkezi Edirnelileri aşıya ikna ediyor

Edirne, nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı kentler arasında yüzde 29,32 aşılama oranıyla ilk sırada yer aldı. Edirne'yi Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla izledi.

Yakalanan başarıda Aşı Çağrı Merkezi'nin katkısı büyük olduğu belirtildi. Her türlü sorunun cevaplandığı, aşılama için sağlık kuruluşlarına gelemeyecek vatandaşlar için evlere aşı ekibinin gönderilmesinin sağlandığı ve aşıdan çekinenlerin kafasındaki sorular yanıtlanarak ikna edildiği Çağrı Merkezi 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine aşı çalışmalarında önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Merkezde yapılan aramalarla aşıya tereddüttü olan ya da randevu alamayan vatandaşlara yardımcı olduklarını belirten Yıldırım, "Merkezimizi Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in koordinasyonunda kurarak AFAD'la ortak bir çalışma yaptık. Bir süre 112 Çağrı Merkezi'nde çalıştıktan sonra bir buçuk aydır Halk Sağlığı Başkanlığımız içerisinde aşı için aramalara devam ediyoruz." dedi.

Yıldırım, aşı ikna çalışmaları sürecinde on binlerce arama yaptıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Yapılan çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"On binlerce arama yapıp binlerce randevu aldık. Bir aşının bile önemli olduğu bu dönemde gerçekten çok önemli rakamlara ulaştık. İlk doz aşılamada Edirne nüfusunun önemli bir oranını aşıladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Sahadaki tüm ekiplerimiz ve yönetici arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Aşı stoklarımızı anlık olarak takip ederek köy köy dolaşıp aşı yaptık. Merkezimizin ikna ettiği vatandaşlarımızı tek tek aşıladık. Aynı özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Nüfusu 411 bin olan Edirne'de bugüne kadar 120 bin 867'si birinci doz, 89 bin 443'ü ikinci doz olmak üzere 210 bin 310 doz aşı yapıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI