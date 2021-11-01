Aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın oğlu koronavirüse yakalandı. aşı karşıtı yorumları ile tepki çeken Fatih Erbakan, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oğlunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Erbakan’ın oğlunun öğrenim gördüğü kolejde koronavirüse yakalanmasının ardından aile ev karantinasına alındı. Ayrıca, Fatih Erbakan’ın bütün programlarının iptal edildiği aktarıldı.
Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.
AŞI KARŞITI YORUMLARI NEDENİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.