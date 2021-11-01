Vazelin ne demek, TDK'ya göre Vazelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?1 Kasım 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada!Hâletiruhiye ne demek, TDK'ya göre Hâletiruhiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'daPandemi ne zaman bitecek? Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den merak edilen soruya dikkat çeken yanıtMuhavvil ne demek, TDK'ya göre Muhavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?FOX TV canlı yayın Yasak Elma 118. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 118. bölüm canlı izleATV canlı yayın Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm YouTube izleShow TV canlı yayın Üç Kuruş 1. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş ilk bölüm canlı izle
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada!

Aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın oğlu koronavirüse yakalandı. aşı karşıtı yorumları ile tepki çeken Fatih Erbakan, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oğlunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Erbakan’ın oğlunun öğrenim gördüğü kolejde koronavirüse yakalanmasının ardından aile ev karantinasına alındı. Ayrıca,  Fatih Erbakan’ın bütün programlarının iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.

AŞI KARŞITI YORUMLARI NEDENİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT