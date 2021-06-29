Aşı karşıtlığındaki büyük risk! Uzman isim açıkladı: "Toplum sağlığını tehdit eder bir boyuta ulaştı"

Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil, pandemi süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Delta varyantından, aşı karşıtlığına kadar pek çok konuda bilgi veren uzman isim önemli uyarılarda bulundu.

AŞI KARŞITLIĞININ ARDINDAKİ BÜYÜK RİSK

Pandemiyle mücadelede aşı karşıtlığının süreci olumsuz etkilediğine değinen uzman isim, bunun en az koronavirüs kadar riskli bir durum olduğuna değindi. Hotamışlıgil, "Bu davranış her yerde kamu sağlığını tehdit eder bir boyuta ulaştı. Önce ilaçlar, sonra maske kullanımı, hatta Kovid'in kendisi ve son olarak aşı için üretilen komplo teorileri gördük. Bunun sebeplerini düşünürken aklıma bazı şeyler geliyor. Bunlardan biri bilimin hızıyla insanlar tarafından içselleştirilmesi arasında çok büyük bir zaman farkı var." açıklamalarında bulundu.

"DELTA VARYANTI EN PROBLEMLİ VARYANT"

Delta varyantı ile ilgili konuşan Hotamışlıgil, aşının bulunmasına rağmen varyantların ortaya çıkmasının nedenlerini aktardı. Enfeksiyonun devam etmesinin varyantların birinci nedeni olduğunu vurgulayan Hotamışlıgil, "Bu virüsün ne kadar çok insana hastalık yapma şansı varsa mutasyona uğrama şansı da o kadar artıyor. Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Virüs kendini çok sayıda kopyalama şansı elde ettiği için, çok sayıda mutasyona uğrama ve bazıları bu şekilde avantajlar kazanarak ortaya çıkma imkânı yakalıyor."

"Delta'nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor ve etkin aşılanmış ülkelerde bile enfeksiyonlar oluştuğu için endişe veriyor. Ancak, delta varyantının öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir." dedi.

"BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Koronavirüs salgınından korunmak için her yıl aşılama olup olmayacağı konusunu değerlendiren Hotamışlıgil, "Kesin olan bir şey; bu ilk koronavirüs salgını değildi ve ‘son koronavirüs salgını’ da olmayacak! Fakat ben bu virüsün sürekli bizi yoklayacağı, türlü türlü zamanlarda ortaya çıkacağını, yeni pandemiler yaratacağını düşünmüyorum. Elde muazzam güçte bir silah, aşılar, var artık. Virüsün böylece baskılanacağını, dolaşım alanının daralacağını ve tehdit olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu etkin ve tüm dünyada aşılanmanın gerçekleşmesine bağlı olacak."

"Dünyada bu konuda muazzam bir eşitsizlik var, hatta ülkelerin kendi içinde bile eşitsizlikler var. Gelir kuşağı düşük ülkelerdeyse bu daha da fazla... Eğer bu problem çözülebilir ve hızlı şekilde enfeksiyon alanı daraltılırsa her yıl aşıya ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. İkincisi eldeki veriler bağışıklığın 6-8 ay gibi kısa bir sürede kaybolacağına dalalet etmiyor. Henüz aşılar ile tecrübe 1 yıl civarında olduğu için daha uzun vadede koruyuculuğun sürüp sürmeyeceğini kesin olarak bilmek mümkün değil, ancak benim görüşüm en az 1.5 yıl, muhtemelen daha uzun süre aktif kalacağı."

İKİ DOZ AŞI OLANLARA UYARI: REHAVETE KAPILMAYIN

Maske, mesafe ve hijyen kuralının önemini vurgulayan Hotamışlıgil, maskelerin kullanımına devam edilmesi gerektiğini söyledi. İki doz aşı olan insanların da tedbirleri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Tabii ki iki doz aşısını olmuş insanlar bir araya gelebilirler ama binlerce insanın kapalı salonlara girmesini veya çok yakın temaslarını doğru bulmuyorum. Riskli buluyorum. Bu en son dönemeçte yaz önemli bir fırsat. Dış mekânlarda, açık havada buluşulabilir. Dış mekânlarda bulaş riski çok çok küçük. İç mekânları ise çok dikkatli kullanmak lazım. Havalandırmasına dikkat etmek, yakın temastan uzak kalmak lazım. Bunlar olur ve aşılama hızımız kesilmez ise iki-üç ay sonra rahatlarız." ifadelerini kullandı.