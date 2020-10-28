Aşı listesi nasıl düzenlendi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara,grip aşılarının kimlere hangi sırayla yapılacağına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Grip aşısının üretimi genellikle Eylül- Ekim ayında yapılır. Aralık ve Ocak ayında da hangi grip suçlarının olacağı belirlenir. Ocak ayı gibi mümkün olursa erken olmuyorsa Şubat ayı gibi o suçlar üretici firmalara teslim edilir. Geçen sene ve bu sene bir gecikme oldu. Geçen sene planlama yapılırken ülkelerin kullanımına göre ayarlama yapıldı. Türkiye'nin kullanımı 1 milyon 300 bin doz civarında. Bu üretim döneminde Mart ayında dağıtıldıktan sonra Kovid'in Çin'de erken başlamış olmasına rağmen böyle bir seyir göstermesi beklenmediği için hiçbir ülkede ilk etapta çok yüksek istemeye geçilmedi. Ancak bu Nisan ayı gibi talep edildi. Aşının üretimi bu sene Eylül ayında tamamlanıp dağıtıldı. Dağıtım şöyle oluyor her ülkeye kendi istediği kapasitenin belli kısmı belli dönemlerde geliyor. Türkiye'ye ilk gelen aşı dozu aşağı yukarı 300 ila 320 bin miktarında gelebileceği söylenmişti. Böyle olunca sizin bir planlama yapmanız gerekiyor. Öncelikli olarak aşılanması gerekenler. Böyle bir dönemde de ilk yapılan değerlendirme şöyle yapıldı. Hastalığın karşılaşma riski, hastalığı aldığı zaman ağır geçirme ihtimali ve kayıp olma ihtimali artı Kovid olursa bunlarla beraber değerlendirilerek şöyle bir plan yapıldı. Çok çok yüksek riskliler ilk etapta belirlendi. Sonrasında bu yeni dozlar geldikçe çok çok yüksek risklilerden, çok yüksek risklilere doğru gidecek. Türkiye'de gribin aktivitesi tek tük başlamakla beraber asıl yoğunluğu Aralık ayında olduğu için Kasım ayının sonuna kadar aşının uygulanma şansı da var. Çok haklısınız yaş birinci faktör, artı bir hastalık bu hastalık ilk etapta kalp hastalığı olabilir ama tek başına kalp hastalığı mı ağırdır yanında böbrek hastalığı olan mı? Ancak değerlendirmeler böyle olabildi. Bir sonraki basamakta o riskin aşağıya doğru inmesi olacak. O nedenle böyle bir önceliklendirme zorunlu olarak yapıldı."