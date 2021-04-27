Aşı olacaklar, aşı randevusu olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf mı 2021?

Aşı olacaklar, aşı randevusu olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada aşılanma nasıl olacak? başlıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

AŞI OLACAKLAR, AŞI RANDEVUSU OLANLAR TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma konulu genelgede Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil olmak üzere zorunlu sağlık randevusu olanların sokağa çıkma yasağında muaf olduğu belirtildi. Bu bağlamda aşı randevusu olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Vatandaşlar aşı randevu bilgisini ibraz etmesi durumunda herhangi bir cezai işlem uygulanmadan aşısını olabilecekler.

TAM KAPANMADA ZORUNLU SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

TAM KAPANMADA TAKSİLER ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen 'Tam Kapanma' konulu genelgeye göre taksiler ve bu taksileri kullanmada görevli kişiler, yasaklardan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak olan taksiciler, yasaktan önceki haliyle hizmet vermeye devam edecek.