Aşı olmayan aynı aileden 3 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti!

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı olan Başköy mahallesinde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Altıntaş ile 67 yaşındaki annesi Hamide Altıntaş ve 85 yaşında olan anneannesi Ayşe Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda aile fertlerinin koronavirüse yakalandığı belirlenirken, üç isim de kontrol amaçlı hastaneye yatıldı. Durumları her geçen gün ağırlaşan aile fertleri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİRER GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİLER

Durumu ağır olan 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz, hastanenin yoğun bakım bölümüne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Daha sonra durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş ile oğlu Mustafa Altıntaş da birer gün arayla hayatını kaybetti. Ailedeki 3 kişi de toprağa verildi.

AŞI OLMADILAR

Daha sonra ailenin koronavirüs aşısı olup olmadığı araştırılırken, ailenin yakınları ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, 3'ünün de aşı olmadıklarını ifade etti. Uzmanlar aşı olmayan kişilerin koronavirüse yakalanması durumunda çok daha ağır geçireceklerini söyleyerek uyarıda bulundu

Öte yandan, ailenin bazı fertlerinin de temaslı oldukları için karantinada bulundukları ifade edildi.