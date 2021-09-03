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Aşı olmayan işçinin PCR testi yaptırması zorunlu mu? Çalışanlara test şartı var mı? Aşı olan işçi PCR testi yaptıracak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşı olmayan işçilerden Kovid-19 PCR testi sonucu istenecek. Bu kapsamda akılların soru işareti bulunanlar Aşı olmayan işçinin PCR testi yaptırması zorunlu mu? Çalışanlara test şartı var mı? Aşı olan işçi PCR testi yaptıracak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Aşı olmayan işçinin PCR testi yaptırması zorunlu mu? Çalışanlara test şartı var mı? Aşı olan işçi PCR testi yaptıracak mı?

İçişleri Bakanlığının aşı olmayan kişilerden PCR testi isteneceğine ilişkin genelge yayımlamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden PCR testi isteneceği ifade edildi. Bu nedenle Aşı olmayan işçinin PCR testi yaptırması zorunlu mu? Çalışanlara test şartı var mı? Aşı olan işçi PCR testi yaptıracak mı?  sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar... 

Aşı olmayan işçinin PCR testi yaptırması zorunlu mu? Çalışanlara test şartı var mı? Aşı olan işçi PCR testi yaptıracak mı?

AŞI OLMAYAN İŞÇİNİN PCR TESTİ YAPTIRMASI ZORUNLU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşı olmayan işçilerden işyeri ve işveren Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren haftada 1 kez PCR testi yaptırmasını isteyebilecek. 

Aşı olmayan işçinin PCR testi yaptırması zorunlu mu? Çalışanlara test şartı var mı? Aşı olan işçi PCR testi yaptıracak mı?

ÇALIŞANLARA TEST ŞARTI VAR MI?

Koronavirüs aşısı olmayan çalışanlar 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren haftada 1 kez PCR testi yaptırabilecek. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

AŞI OLAN İŞÇİ PCR TESTİ YAPTIRACAK MI?

Aşı olan işçiler için PCR testi zorunluluğu bulunmuyor, söz konusu karar sadece aşı olmayanları kapsıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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