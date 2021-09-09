Aşı olmayanlar bir kez daha düşünün! Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa'da yoğun bakımlar doldu, taştı!
Aşı olmayanlar bir kez daha düşünün! Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa'da yoğun bakımlar doldu, taştı!
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servislerinde doluluk yaşanıyor. Son durumu değerlendiren Başhekim Dr. Caner Kaya, yoğun bakımların dolduğunu ifade ederek birçok hastanın aşı takvimini tamamlamadığına dikkat çekti.