Aşı olmayanlar bir kez daha düşünün! Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa'da yoğun bakımlar doldu, taştı! Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servislerinde doluluk yaşanıyor. Son durumu değerlendiren Başhekim Dr. Caner Kaya, yoğun bakımların dolduğunu ifade ederek birçok hastanın aşı takvimini tamamlamadığına dikkat çekti.

1 6 Türkiye'de koronavirüs salgınında yaşanan can kaybı ve vefat sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı verilerine göre 62,7 oranıyla Türkiye'de aşılamanın en az olduğu il olan Şanlıurfa'da vaka sayılarında yaşan artış yoğun bakımlara da yansıdı.