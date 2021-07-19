Aşı olmayanlara yasak gelecek mi? Bilim Kuruluyla görüşen Muharrem Sarıkaya açıkladı

Habertürk TV'de Duygu Kaya'nın sunumuyla ekranlara gelen Gün Başlıyor programına katılan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'nun aşısız olan vatandaşların toplu etkinliklere ve insan yoğunluğunun olduğu yerlere girmemesi konusunda ortak görüş birliğine vardığı ve bu durumun Kabine toplantısında değerlendirileceği haberlerine ilişkin konuştu.

"ÖNERİDE BULUNANLAR OLMUŞ"

Muharrem Sarıkaya, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hafta sonu önemli bir haber vardı. Bazı aklı evveller Bilim Kurulunda aşı olmayanlara ilişkin bazı önlemlerin gelindiği, toplu yerlere, düğünlere giremeyeceklerine ilişkin bir haber yayınladı. Bu haber doğru değil, yalan. Evet Bilim Kurulunda böyle önerilerde bulunanlar olmuş ama bunun karara dönmesi söz konusu olmamış." dedi.

AŞININ TEŞVİKİ SAĞLANACAK

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Hem Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hem de Bilim Kurulu üyeleri. Konuştum hepsiyle de. Bunu net bir şekilde yalanlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum olmayacak. Şu aşamada olmayacak, aşının teşviki sağlanacak. "