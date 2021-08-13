Aşı olmayı reddetmişti! Koronaya yakalanan Lale Duran hayatını kaybetti

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları delta varyantı ve kısıtlamaların kaldırılması ile artışa geçerken Samsun'da da vaka sayılarında yaşanan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka haritasına yansımıştı. 100 bin nüfusta 176,99 vakanın olduğu Samsun'un Bafra ilçesinde üzücü bir olay yaşandı.

CENAZEYE KATILDI, VİRÜSE YAKALANDI

Alınan bilgilere göre Bafra ilçesinde yaşayan Lale Duran (26) anne ve babasıyla birlikte katıldığı cenaze töreninde Kovid-19 salgına yakalandı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Evinde karantinaya alınan Lale Duran durumu ağırlaşınca sağlık ekiplerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu kötüleşince yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

ÜÇ KEZ AŞI OLMAYI REDDETTİ

Edinilen bilgilere göre genç kızın evinin önüne aşı yapmak için 3 kez mobil araç geldiği, anne ve babasının aşı olmasına rağmen genç kızın aşı olmadığı belirtildi.

AŞI OLAN ANNE VE BABA SALGINI YENDİ

Öte yandan anne ve babasının koronavirüsü atlattıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.