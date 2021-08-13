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  3. Aşı olmayı reddetmişti! Koronaya yakalanan Lale Duran hayatını kaybetti

Aşı olmayı reddetmişti! Koronaya yakalanan Lale Duran hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde koronavirüs aşısı olmayı 3 kez reddettiği öne sürülen 26 yaşındaki Lale Duran, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aşı olmayı reddetmişti! Koronaya yakalanan Lale Duran hayatını kaybetti

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları delta varyantı ve kısıtlamaların kaldırılması ile artışa geçerken Samsun'da da vaka sayılarında yaşanan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka haritasına yansımıştı. 100 bin nüfusta 176,99 vakanın olduğu Samsun'un Bafra ilçesinde üzücü bir olay yaşandı.

CENAZEYE KATILDI, VİRÜSE YAKALANDI

Alınan bilgilere göre Bafra ilçesinde yaşayan Lale Duran (26) anne ve babasıyla birlikte katıldığı cenaze töreninde Kovid-19 salgına yakalandı.

Aşı olmayı reddeden Lale Duran acı sonu yaşadı

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Evinde karantinaya alınan Lale Duran durumu ağırlaşınca sağlık ekiplerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu kötüleşince yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Aşı olmayı reddeden Lale Duran acı sonu yaşadı

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

ÜÇ KEZ AŞI OLMAYI REDDETTİ 

Edinilen bilgilere göre genç kızın evinin önüne aşı yapmak için 3 kez mobil araç geldiği, anne ve babasının aşı olmasına rağmen genç kızın aşı olmadığı belirtildi. 

AŞI OLAN ANNE VE BABA SALGINI YENDİ 

Öte yandan anne ve babasının koronavirüsü atlattıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Aşı olmayı reddeden Lale Duran acı sonu yaşadı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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